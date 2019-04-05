Финансовый рынок реагирует взлетами и падениями на каждую новость. Выход Великобритании из ЕС (Brexit) может всерьез изменить устоявшийся статус-кво и принести серьезные потрясения, которые скажутся на всей мировой экономике.

2019 год считается одним из самых непростых. Этому есть множество причин. В частности, американская экономика может пойти на спад после более чем 5 лет роста. Далее – торговое противостояние США и Китая: далеко не факт, что наступившее перемирие несет позитив для всех игроков. Уменьшение доли американских IT-гигантов на рынках Юго-Восточной Азии и падение их акций положительно повлияло на китайских производителей электроники. Потепление отношений держав может оказать медвежью услугу китайской промышленности (в феврале 2019 года показавшей серьезный спад).

И, наконец, Brexit, от которого может пострадать не только Великобритания и Европа, но и весь мир.

В середине 2018 года рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило кредитный рейтинг Объединенного Королевства до «АА». При этом прогноз остается негативным. Дело в том, что вне Европейского Союза стране будет развиваться сложнее, чем ранее. Торговля – один из самых больных вопросов взаимоотношений Великобритании и стран, входящих в ЕС. Ранее Англия имела беспошлинные доступы на рынки 35 стран. Также страна пользовалась Брюссельским соглашением о свободной торговле, заключенным с 53 странами. Одним словом, Великобритании придется изрядно постараться, чтобы при выходе из ЕС серьезно не навредить себе и Европе.

Тем временем, британские промышленники, торгующие в евро и долларе, скептически относятся к перспективам своей страны вне ЕС, говорит

Выход страны из ЕС должен состояться 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период.

Премьер собирается попросить о переносе сроков выхода. Европейцы же, рынкам которых необходима хоть какая-то определенность, собираются “наказать фунтом” Англию. Сумма «отступных» вырастет до 39 миллиардов фунтов (более 45 млрд евро) за отсрочку Brexit.

Очередное голосование по выходу страны из Европейского союза состоится в Лондоне 12 марта 2019 года. Аналитики прогнозируют, что парламент отклонит незамедлительный выход страны из ЕС, что продлит период неопределенности на некоторое время.

У страны есть выход из сложившейся ситуации, о котором ранее никто даже и не говорил. Данный вариант развития событий озвучил министр иностранных дел Джереми Хант. В частности, чиновник предложил перенести сроки Brexit, а вслед за этим провести еще один референдум. «Возможно, британцы пересмотрят свои позиции», – сказал в заключение министр.