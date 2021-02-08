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Объем экспорта товаров из Великобритании в Европейский Союз стремительно сократился в январе в результате выхода страны из Таможенного союза и общего европейского рынка.

Такие данные обнародовала британская Ассоциация автоперевозчиков (RHA), сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

По данным RHA, экспорт упал на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В ассоциации считают, что бюрократическая волокита и внедрение процедуры контроля товаров стали более весомым фактором падения, чем пандемия коронавируса.

С начала года предприятиям и перевозчикам пришлось адаптироваться к новым торговых договоренностей, включая новые системы контроля для компаний и таможенников в Северной Ирландии.

Правительство не подтвердил эти данные и отметил, что после выхода страны из ЕС проблемы на границе были минимальными.

Как известно, Британии и ЕС начали обсуждение проблемных вопросов, связанных с границей между Ирландией и Северной Ирландией после Brexit.

Вопрос ирландской границы обострился на прошлой неделе. Сначала напряженности добавило заявление ЕС, которое потом назвали ошибочным, о намерении контролировать экспорт вакцин в том числе на границе между Ирландией и Северной Ирландией.

В последующие дни в Северной Ирландии приостановили пограничные проверки товаров и временно отвели персонал из двух портов в связи с угрозами.

Напомним, по соглашению о Brexit и ее отдельным протоколом по Ирландии и Северной Ирландии, граница между двумя частями острова остался прозрачным и после финального выхода Британии из ЕС. Чтобы избежать пограничных проверок на нем, таможенную границу сместили в порты Северной Ирландии. Поэтому товары, едут из Британии в Северной Ирландии и наоборот, также должны проходить контроль.

Этим компромиссом недовольны пробританские юнионисты, заявляя, что теперь фактически появилась морская граница между Северной Ирландией и Британией. В то же время он считается жизненно необходимым проирландскими жителями региона, не желая жесткой границы с Республикой Ирландия.
ForUm

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