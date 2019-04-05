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Приговор экс-бойцу расформированного подразделения «Торнадо» Александру Пугачеву, которого обвиняют в убийстве двух патрульных полицейских в Днипре, зачитают после перерыва в заседании.

Следующее заседание суда состоится 8 апреля, сообщает Укринформ.

Судья предложил Пугачеву сказать последнее слово. Тот отказался, сказав, что ему надо для этого подготовиться. Ранее на заседаниях суда в течение двух лет Пугачев упорно молчал.

Суд удалился в совещательную комнату, сделав перерыв в заседании до 8 апреля.

Как отметил прокурор отдела прокуратуры Днепропетровской области Алексей Семенюк, сторона обвинения настаивала на назначении наказания за совершение преступлений Пугачевым в виде пожизненного лишения свободы. Это самое строгое наказание по Уголовному кодексу.

Как сообщал ForUm, 25 сентября 2016 года в Днипре бывший боец роты спецназначения МВД «Торнадо» Александр Пугачев застрелил патрульного полицейского, который остановил его машину за нарушение правил дорожного движения, и ранил его напарницу. Впоследствии раненая патрульная умерла во время операции.

Как выяснилось позже, Пугачев находился в розыске за совершение других преступлений. Во время стычки с полицейскими он также получил ранение, его задержали в больнице.
ForUm

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