Нашему обществу хватило цивилизованности, поэтому главный риск второго тура выборов Президента уже пройден.

Такое мнение в эфире программы «Право на владу» высказал министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает Укринформ.

«Думаю, что главный риск второго тура мы уже прошли. А главный риск второго тура заключался в том, что если те кандидаты, которые проиграли, - их 37, - не признают результатов первого тура и начнутся какие-то апеллирования к обществу, начнутся массовые беспорядки, и начнется некий хаос. Мы видим, что хватило цивилизованности и хватило ума у наших политиков признать результаты этих выборов, и мы сейчас спокойно – если это можно назвать спокойствием – рассматриваем двух кандидатов, готовимся ко второму туру выборов», - уточнил министр.

Он подчеркнул, что механизм подготовки правоохранительной системы таков, что «я уверен, что мы проведем второй тур законно и четко – никаких сомнений».

В то же время министр отметил, что «мы обеспечим абсолютную безопасность на этих выборах, в том числе и на дебатах».

Также Аваков призвал «уважать мнение другого».