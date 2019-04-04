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Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Закарпатской области деятельность организованной группировки, которая специализировалась на вымогательстве денег у предпринимателей, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в состав группы входили пять жителей региона. Злоумышленники систематически требовали деньги с представителей коммерческих структур. В случае неуплаты «дани» рэкетиры угрожали бизнесменам физической расправой.

Правоохранители задокументировали факт вымогательства участниками группировки от местного предпринимателя тридцати тысяч евро. Сотрудники СБУ задержали злоумышленников согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины на одной из улиц областного центра при получении третьей части неправомерной выгоды в размере двух с половиной тысяч долларов США.

Решается вопрос об объявлении фигурантам дела подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению других фактов противоправной деятельности участников организованной группировки. Мероприятия по разоблачению и задержанию злоумышленников проводились под процессуальным руководством прокуратуры.
ForUm

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