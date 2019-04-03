Совет ЕС и Европейский парламент договорились о безвизовом режиме въезда в Шенгенскую зону для британских граждан после Brexit. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

«Совет ЕС и Европейский Парламент договорились, что после Brexit гражданам Великобритании, которые прибудут в Шенгенскую зону на короткий срок (90 дней из 180), не понадобится виза», - говорится в сообщении.

Отмечается, что достигнутую договоренность о безвизовом режиме Европейский парламент и Совет ЕС в дальнейшем должны принять официально.

Право безвизового въезда предоставляется при условии взаимности. Как сообщается, правительство Соединенного Королевства уже заявило, что не намерено требовать визы от граждан ЕС, которые едут в Великобританию на короткий срок.

«В случае, если Соединенное Королевство введет визовые требования для граждан, по крайней мере, одного государства-члена ЕС в будущем, будет применяться механизм взаимности», - отметили в ЕС.

Европейская комиссия будет информировать Европарламент и Совет ЕС о любых событиях, которые могут поставить под угрозу соблюдение принципа взаимности.

Как ранее сообщал ForUm, 29 марта британский парламент в третий раз отклонил соглашение о выходе Британии из состава Европейского союза. Против проголосовали 344 депутатов, за - 286.

2 апреля, за десять дней до условной даты выхода страны из Евросоюза, премьер-министр Британии Тереза Мэй решила просить лидеров ЕС еще об одной отсрочке Brexit.

В свою очередь глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкерзаявил, что выход Великобритании из Европейского Союза не будет продлен до 22 мая, если британский парламент не одобрит соглашение о Brexit до 12 апреля.