Премьер-министр Британии Тереза Мэй во вторник, за десять дней до условной даты выхода страны из Евросоюза, решила просить лидеров ЕС еще об одной отсрочке Brexit.

Мэй выступила с заявлением во вторник вечером после многочасового экстренного заседания правительства и объявила, что, поскольку парламент Британии не может принять никакого решения относительно формы выхода из ЕС, стране нужна еще одна отсрочка, но она не должна быть долгой, сообщает Русская служба ВВС.

Заявление Мэй по крайней мере косвенно означает, что она не намерена вести страну к «обвальному Brexit» 12 апреля, чего опасались многие и в Британии, и в остальной Европе.

Британия изначально должна была выйти из ЕС 29 марта, но из-за неспособности британских политиков договориться Брюссель уже дал ей отсрочку до 12 апреля.

Теперь лидеры Евросоюза говорят, что готовы еще раз отложить Brexit, но хотят знать, что правительство и парламент Британии собираются сделать за это дополнительное время - каким образом выйти из тупика.

Если Лондон не сумеет убедительно объяснить, что он будет делать с отсрочкой, то может ее не получить, и тогда 12 апреля страна «выпадет» из ЕС без урегулированных отношений.

ЕС планирует решить судьбу Британии на чрезвычайном саммите вечером 10 апреля.

Тереза Мэй объявила, что приглашает лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина сесть с ней за стол переговоров и срочно составить план действий, который собрал бы большинство голосов в парламенте и с которым она сможет поехать на саммит в Брюссель.

Большая часть лейбористов во главе с Корбином сейчас выступает за максимально тесные отношения с ЕС после выхода - фактически за сохранение Британии в едином экономическом пространстве ЕС. Мэй вместе со сторонниками решительного размежевания с Европой намеревалась вывести Британию из единого экономического, таможенного и правового пространства Евросоюза.

29 марта британский парламент в третий раз отклонил соглашение о выходе Британии из состава Европейского союза. Против проголосовали 344 депутатов, за - 286.