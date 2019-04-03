Выход Великобритании из Европейского Союза не будет продлен до 22 мая, если британский парламент не одобрит соглашение о Brexit до 12 апреля. Об этом в среду, 3 апреля, заявил в Европарламенте глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, сообщает DW.

«12 апреля - последняя дата для утверждения Палатой общин соглашения о Brexit. Если этого не будет сделано до этой даты, ни одна последующая короткая отсрочка не будет возможной», - отметил он.

По словам главы Еврокомиссии, выход Соединенного Королевства из ЕС в полночь 12 апреля без соглашения является очень вероятным сценарием. «Это не тот результат, которого я хочу. Но это результат, к которому я должен подготовить Евросоюз», - сказал Юнкер.



Напомним, 2 апреля, за десять дней до условной даты выхода страны из Евросоюза, премьер-министр Британии Тереза Мэй решила просить лидеров ЕС еще об одной отсрочке Brexit.