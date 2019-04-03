также в разделеМир
В США готовят санкции против российских банков 20
ЕС согласовал безвиз для британцев после Brexit 9
В Черном море пройдут масштабные учения НАТО 13
Гуайдо лишили неприкосновенности 78
Мэй заявила о необходимости еще одной отсрочки Brexit 20
Экс-офицера Минобороны РФ приговорили к 19 годам за участие в ИГ 37
Численность населения Земли достигла 7,7 миллиарда человек 96
Пакистан и Индия возобновили перестрелки, убиты 7 человек 20
США прекращают поставку Турции оборудования для F-35 45
После 20 лет правления президент Алжира подал в отставку 29
В Грузии запретили пластиковые пакеты 21
ЛАГ высказалась по поводу признания Голанских высот израильскими 35
В авиакатастрофе в Германии умерла одна из богатейших женщин России 206
На выборах в Турции произошла стрельба, есть жертвы 71
Эрдоган: Мы обязательно добьемся урегулирования сирийского вопроса 47
На выборах президента Словакии впервые победила женщина 64
В Греции произошло мощное землетрясение 249
Во Франции снова протестуют, несмотря на запрет 115

Выход Великобритании из Европейского Союза не будет продлен до 22 мая, если британский парламент не одобрит соглашение о Brexit до 12 апреля. Об этом в среду, 3 апреля, заявил в Европарламенте глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, сообщает DW.

«12 апреля - последняя дата для утверждения Палатой общин соглашения о Brexit. Если этого не будет сделано до этой даты, ни одна последующая короткая отсрочка не будет возможной», - отметил он. 

По словам главы Еврокомиссии, выход Соединенного Королевства из ЕС в полночь 12 апреля без соглашения является очень вероятным сценарием. «Это не тот результат, которого я хочу. Но это результат, к которому я должен подготовить Евросоюз», - сказал Юнкер.

Напомним, 2 апреля, за десять дней до условной даты выхода страны из Евросоюза, премьер-министр Британии Тереза Мэй решила просить лидеров ЕС еще об одной отсрочке Brexit.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2263 грн.
18
Теги