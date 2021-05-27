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Решение правительства о прекращении авиасообщения с Беларусью направлено на обеспечение безопасности граждан Украины, путешествующих авиационным транспортом.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире одного из телеканалов, передает УНИАН.

В ответ на вопрос, какова цель в прекращении авиасообщения с Беларусью, Тимошенко сказал: «Это не санкции, это постановление правительства Украины. Основная цель - мы защищаем граждан Украины, путешествующих (авиационным транспортом. – Ред.) над другими странами. Вы видели примеры (задержания основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. – Ред.) на прошлой неделе. Именно поэтому такие решения Министерство инфраструктуры и правительство принимают».

Напомним, с целью обеспечения безопасности авиации и общества Украина ввела запрет на выполнение авиационных перевозок между Украиной и Беларусью с полуночи 26 мая 2021 года.
ForUm

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