Завершено досудебное расследование уголовного производства в отношении депутата Новоукраинского районного совета и его жены по фактам покушения на убийство их малолетнего сына с особой жестокостью.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Кировоградской области, подозреваемым предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 13 п. 2,4,12 ч. 2 ст. 115 Криминального кодекса Украины (депутату еще и по ч. 1 ст. 296 УК Украины – хулиганство).

Санкция инкриминируемых статей предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Обвинительный акт направлен на судебное разбирательство.