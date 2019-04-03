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Завершено досудебное расследование уголовного производства в отношении депутата Новоукраинского районного совета и его жены по фактам покушения на убийство их малолетнего сына с особой жестокостью.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Кировоградской области, подозреваемым предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 13 п. 2,4,12 ч. 2 ст. 115 Криминального кодекса Украины (депутату еще и по ч. 1 ст. 296 УК Украины – хулиганство).

Санкция инкриминируемых статей предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Обвинительный акт направлен на судебное разбирательство.
ForUm

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