В четверг, 4 апреля, температура в Украине повысится до + 9 + 15 градусов, на Востоке – + 4 + 8 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, осадки маловероятны, однако возможен сильный ветер.
В Киеве завтра сухо, солнечно и умеренно тепло, днем +10 градусов.
Такая погода с постепенным нарастанием тепла удержится до конца недели.
В воскресенье из Польши поступит атмосферный фронт, который принесет в западные области Украины дожди. Со второй половины дня на Благовещение дожди распространятся и на северную часть, включая Киев.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время