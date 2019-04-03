также в разделеОбщество
Кабмин запретил нерегулярное авиасообщение с Россией 7
Суд начал заново рассматривать дело патрульного Олейника 15
КСУ обнародовал решение о переименовании Днепропетровщины 150
САП обвиняет НАБУ в ошибках при расследовании преступлений в сфере ОПК 30
КС не против переименования Днепроперовской области в Сичеславскую 15
Мужчину, добивавшего нацгвардейцев после ДТП, арестовали 45
Суд избрал меру пресечения Мангеру 19
Дело о госизмене Януковича снова передали в апелляционный суд 17
Известный голливудский актер согласился на съемки в Крыму 53
Подозреваемого в убийстве работника УГО боксера снова отпустили 19
НАТО готовит меры защиты украинских судов в Черном и Азовском морях 83
2 апреля. Картина дня 41
Синоптики обещают апрель теплее нормы 89
В Никополе в списки избирателей попали «жители» развалин, открыто дело 19
В украинских лесах начался «сезон тишины» 23
В день выборов пограничники завернули 87 иностранцев 23
ГПУ не нашла оснований для избрания мер пресечения соратникам Гладковского 52
В Николаеве срочно закрывают детскую инфекционную больницу 37

В четверг, 4 апреля, температура в Украине повысится до + 9 + 15 градусов, на Востоке – + 4 + 8 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, осадки маловероятны, однако возможен сильный ветер.

В Киеве завтра сухо, солнечно и умеренно тепло, днем ​​+10 градусов.

Такая погода с постепенным нарастанием тепла удержится до конца недели.

В воскресенье из Польши поступит атмосферный фронт, который принесет в западные области Украины дожди. Со второй половины дня на Благовещение дожди распространятся и на северную часть, включая Киев.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
2678 грн.
9
Теги