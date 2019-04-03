Оболонский райсуд Киева во второй раз направил дело о госизмене экс-президента Виктора Януковича в Киевский апелляционный суд.

Об этом сообщила пресс-секретарь Оболонского райсуда Киева Инна Свинаренко, передает Укринформ.

«Да, подтверждаем эту информацию», - сказала Свинаренко.

Она напомнила, что это дело уже один раз направляли в Киевский апелляционный суд, однако оно было возвращено обратно в связи с тем, что представители обвиняемого подавали заявления об исправлении опечаток, допущенных, по их мнению, в приговоре суда, и подавали заявление о разъяснении решения суда.

«В связи с необходимостью рассмотрения судом первой инстанции дело было возвращено. Уже мы рассмотрели и заявления об исправлении опечаток, поданные адвокатами, и заявления о разъяснении решения суда. Мы отказали защитникам, дождались окончания срока на апелляционное обжалование, собрали апелляционные жалобы, все представленные, и дело поехало в Киевский апелляционный суд на рассмотрение всех поданных апелляционных жалоб», - отметила Свинаренко.

Как сообщалось, 6 марта в Киевском апелляционном суде сообщили, что материалы дела по государственной измене Януковича возвращены в Оболонский райсуд столицы для рассмотрения заявлений об исправлении опечаток и разъяснении приговора.

20 марта Оболонский районный суд Киева отказал в этом адвокатам экс-президента.

24 января Оболонский райсуд Киева заочно приговорил экс-президента Виктора Януковича к 13 годам заключения за госизмену и пособничество в ведении агрессивной войны. В то же время Януковича признали невиновным по обвинению в нарушении территориальной целостности Украины.

Суд также постановил взыскать из Януковича на пользу государства процессуальные издержки за проведение судебных экспертиз в сумме 98 561,20 грн и оставить без изменения наложенный в рамках производства арест на имущество.

Согласно приговору суда срок отбывания наказания Януковичу будет отсчитываться с момента его задержания. Пока приговор не вступил в законную силу, поскольку обжалован стороной защиты.