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5 марта. Картина дня 33

Киевский апелляционный суд вернул материалы дела бывшего президента Виктора Януковича, осужденного за государственную измену, в Оболонский районный суд Киева для исправления описок и разъяснения приговора.

Об этом говорится в информации на сайте суда, передают Українськi Новини.

Указано, что 5 марта коллегия судей Апелляционного суда постановила вернуть материалы дела Януковича в суд первой инстанции.

Дело возвращено в Оболонский суд для рассмотрения им заявлений об исправлении описок и разъяснения приговора.

Напомним, приговором Оболонского районного суда Киева от 24 января 2019 Янукович осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины, а именно - государственную измену, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности и государственной безопасности Украины, а именно: предоставление иностранному государству - Российской Федерации и ее представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.

Также Янукович признан виновным в совершении преступления против мира, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 УК Украины, а именно – пособничество в ведении агрессивной войны.

На основании ст. 70 УК Украины, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, Януковичу определено окончательное наказание в виде 13 лет лишения свободы.

В то же время он признан невиновным в предъявленном обвинении и оправдан по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 УК Украины, в связи с недоказанностью, что в деянии обвиняемого есть состав уголовного преступления.

Согласно приговору суда срок наказания Януковичу будет отсчитываться с момента его задержания.

На приговор подано 5 апелляций.
ForUm

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