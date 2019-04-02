Дебаты между кандидатами в президенты Украины являются чрезвычайно важными для предвыборной кампании, заявил представитель миссии Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) по вопросам выборов Пьер Петье.

«Вы совершенно правы, подчеркивая важность дебатов между кандидатами. Несмотря на их отсутствие перед первым туром, кампания все-таки была конкурентной. Мы призываем и отмечаем, что дебаты перед вторым туром чрезвычайно важны для предвыборной кампании», - приводит его слова Радио Свобода.

Миссия Национального демократического института (США) также призвала кандидатов в президенты принять участие в дебатах.

31 марта состоялся первый тур выборов президента Украины. Центральная избирательная комиссия обработала более 99% протоколов. Актер и бизнесмен Владимир Зеленский и действующий Президент Петр Порошенко выходят во второй тур, который состоится 21 апреля.

После объявления результатов экзит-полов Порошенко заявил, что дебаты кандидатов обязательно должны состояться перед вторым туром. Зеленский сказал, что готов к дебатам. Впрочем, в его команде предположили, что Зеленский не будет участвовать в дебатах из-за их бессодержательности.

1 апреля Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила Зеленского и Порошенко для участия в дебатах. За два дня до первого тура оба не пришли на дебаты на общественном телеканале «UA: Первый».