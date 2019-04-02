также в разделеОбщество
2 апреля. Картина дня 12
Синоптики обещают апрель теплее нормы 12
В Никополе в списки избирателей попали «жители» развалин, открыто дело 12
В украинских лесах начался «сезон тишины» 16
ГПУ не нашла оснований для избрания мер пресечения соратникам Гладковского 36
В Николаеве срочно закрывают детскую инфекционную больницу 17
В армию РФ планируют призвать 2,5 тысячи крымчан 15
Турчинов задекларировал $1,7 миллиона сбережений 12
В Мукачево прибыл первый тестовый поезд из Кошице 15
Молдавского консула в Одессе подозревают в выдаче визы иностранцу за взятку 10
На Черниговщине прекратили трансляцию 7 российских телеканалов 21
Иностранец заявил, что купил на киевском рынке радиоактивные часы 18
Скандальную судью уволили из-за решения в пользу Коломойского 59
В Украину возвращаются заморозки и снег 214
Жители Закарпатья протестуют против «стены» на границе 246
Укрзализныця назначила 41 дополнительный рейс на пасхальные и майские праздники 14
При увольнении с военной службы Полторак получил 2 миллиона 55
Дело портив главы Госрезерва передали в суд 37

В день выборов в Украину не пропустили 87 иностранных граждан. Об этом сообщил глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал во время совещания по итогам проведения выборов, информирует пресс-служба МВД.

«В день выборов ГПСУ работала в усиленном режиме совместно с коллегами. Практически за сутки оформлено 100 административных и 4 уголовных производства за незаконное пересечение границы, задержаны 6 человек. Обоснованно отказано в пропуске 87 иностранцам. Выявлено 25 единиц оружия», - отметил он.

К работе привлекались 7 тысяч пограничников.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1499 грн.
10
Теги