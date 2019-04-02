В день выборов в Украину не пропустили 87 иностранных граждан. Об этом сообщил глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал во время совещания по итогам проведения выборов, информирует пресс-служба МВД.

«В день выборов ГПСУ работала в усиленном режиме совместно с коллегами. Практически за сутки оформлено 100 административных и 4 уголовных производства за незаконное пересечение границы, задержаны 6 человек. Обоснованно отказано в пропуске 87 иностранцам. Выявлено 25 единиц оружия», - отметил он.

К работе привлекались 7 тысяч пограничников.