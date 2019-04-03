В 2018 году специалисты Управления самоуправляющегося контроля Киевской городской государственной администрации провели 1070 проверок на основе обращений киевлян, касавшихся качества жилищно-коммунальных услуг. В среднем ежедневно инспекция осуществляла 4-5 проверок, сообщил начальник Управления Станислав Москалевский.

В результате совместных проверок Управления с исполнителями услуг - управляющими компаниями, тепло- и водоснабжающими предприятиями недостатки устранялись или осуществлялся перерасчет клиентам предприятий.

«Так, в прошлом году «Управляющими компаниями по обслуживанию жилищного фонда районов города Киева» в пользу потребителей произведен перерасчет за некачественно предоставленные или непредоставленные услуги по содержанию домов и придомовых территорий на общую сумму 44,2 млн грн. В большинстве случаев основанием для проведения перерасчета стали непредоставление услуг по уборке придомовой территории и лестничных клеток, техническое обслуживание лифтов, обслуживание систем диспетчеризации, техническое обслуживание и текущий ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления, полив дворов, клумб и газонов, освещение мест общего пользования, энергоснабжение лифтов», - говорит Москалевский.

Он отметил, что существуют обращения, которые рассматриваются и выполняются в течение нескольких дней, а есть проблемы, которые накопились за многие годы и требуют более предметного изучения, принятия мер и иногда неоднократного выхода на место для контроля исполнения.

«Например, жители дома № 8 в переулке Приборный (Святошинский район) обратились с проблемой лишних начислений платы за услуги по централизованному отоплению при наличии работающего теплового счетчика. Во время проверки были получены сведения параметров потребления тепловой энергии, осуществлен подробный анализ расхода теплоносителя с проектными данными и выявлено, что на дом было рассчитано сужающее устройство (шайба) завышенного диаметра. По результатам совместной проверки с КП «Киевтеплоэнерго» осуществлено регулирование диаметра сопла уменьшенного диаметра и сделан обоснованный расчет по уменьшению диаметра шайбы», - объясняет чиновник.

Руководитель инспекции подчеркнул, что перерасчет не является ключевой целью работы инспекции, главное – улучшить качество сервиса.