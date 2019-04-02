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В международном аэропорту «Борисполь» во время оформления пассажиров авиарейса «Киев-Вена» на одного из иностранцев сработала система радиационного контроля «Янтарь».

Как сообщает Госпогранслужба, в ходе детального осмотра вещей 43-летнего гражданина Австрии пограничники обнаружили корабельные часы, уровень гамма-излучения которых превышал допустимую норму более чем в 10 раз.

По словам мужчины, он приобрел опасные часы на одном из рынков Киева и планировал оригинальную покупку использовать в бытовых целях. О том, что часы опасны и могут представлять угрозу для здоровья, иностранец якобы даже и не подозревал.

Пограничники опасный предмет изъяли и передали компетентным органам.
ForUm

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