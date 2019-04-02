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В результате конфликта между Индией и Пакистаном погибло 7 человек. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на AP News

Военный конфликт на границе Индии и Пакистана снова обостряется. Пакистанские военные обвиняют индийских солдат в обстрелах пригородного города Рах Чакри. Там в результате обстрела были убиты три солдата и 70-летнего местного жителя в районе Ниаза Пер. 

В свою очередь индийские военные обвинили пакистанских солдат в обстрелах из минометов и стрелкового оружия вдоль границы. В результате этого индийский военный офицер был убит.

После обстрела мертвыми нашли и двух женщин, которые жили в этом районе, также около 18 местных жителей и 5 индийских военных получили ранения. 

Напомним, Пакистан и Индия оказались на грани военного конфликта после того, как индийские военные вступили в перестрелку с боевиками во время поисков подозреваемых в нападении на военный патруль в штате Джамму и Кашмир.14 февраля смертник подорвал индийский конвой. Жертвами той атаки стали 46 индийских военнослужащих.

Ответственность за нападение взяла на себя базирующаяся в Пакистане группировка «Джаиш-э-Мухаммад». Эта группировка добивается отделения штата от Индии и совершает нападения с территории Пакистана. При этом она запрещена в Пакистане (ООН, Индия, США и Великобритания относят ее к террористическим), однако продолжает действовать под другими названиями.

27 февраля между Индией и Пакистаном произошел конфликт в воздушном пространстве над спорной территорией в Кашмире. Известно о двух сбитых боевых самолетах, но противники подают разную информацию об инциденте.

В частности, в Нью-Дели заявляют, что стороны потеряли по одному самолету, в Исламабаде уверяют, что оба сбитых самолета принадлежат Индии.

Как отмечает Индия, пакистанские самолеты нарушили ее воздушное пространство. В Пакистане утверждают, что линию границы пересекла индийская авиация.

4 марта Пакистан и Индия возобновили обстрелы на границе в спорной провинции Кашмир после двухдневного соблюдения «режима тишины».
ForUm

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