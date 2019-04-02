В ближайшие несколько месяцев курс гривни будет стабильным. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава совета Национального банка Богдан Данилишин.

«На следующий день после первого тура выборов президента Украины курс гривни существенно укрепился на межбанковском валютном рынке - как по отношению к доллару, так и к евро Украинская гривна подорожала на 30 копеек. Скорее всего, это простое совпадение, не имеет отношения к выборам», – написал он.

При этом Данилишин отметил, что за три первых месяца 2019 гривня укрепилась к доллару на 1,8%, к евро на 3,7%.

«В ближайшие несколько месяцев, скорее всего, не стоит ожидать тревожных событий на валютном рынке Украины. Во-первых, продолжится экспорт сельхозпродукции урожая прошлого года… Благодаря большим объемам экспорта аграрии в очередной раз поддержат курс гривни. Во-вторых, начинается сезонное повышение спроса на продукцию и полуфабрикаты из черных металлов (они второй после сельхозтоваров статьей украинского экспорта). Цены демонстрируют умеренно положительную для украинских металлургов динамику - за первые три месяца 2019 стоимость метрической тонны стали выросла на 6%», – сообщил он.

По словам Данилишина, приток валюты от экспортной выручки в течение весны прогнозируется неплохой. «В-третьих, закупки природного газа весной традиционно снижаются, что соответствующим образом уменьшает спрос на иностранную валюту. В-четвертых, существенный рост импорта в первые два месяца 2019 был обусловлен скорее временными факторами - закупкой тепловыделяющих элементов для АЭС, импортом энергетического угля (который сокращается по сравнению с предыдущими годами, а мировые цены на уголь за январь-февраль этого года снизились почти на 10%), активным ввозом автомобилей после окончания льготного режима таможенной легализации авто на еврономерах. Влияние этих причин роста спроса на валюту снизят свою актуальность», – подчеркнул глава совета НБУ.

«Подводя баланс между рисками и перспективами гривни во временной перспективе 3-6 месяцев, склоняюсь к тому, что привычная для нескольких десятилетий ситуация, когда курс гривни снижался осенью может измениться новой, похожей на прошлогоднюю - определенная девальвация течение второй половины лета изменится укреплением курса нацвалюты в начале осени и его стабилизацией. Основным фактором будет экспортная выручка от сельхозпродукции. Украина все больше становится аграрной (и при этом деиндустриализованной) страной, поэтому и курс гривни все сильнее зависит от объема урожая сельхозпродукции и мировых цен на нее», – подытожил Данилишин.

Напомним. 1 апреля по результатам торгов на межбанковском валютном рынке гривня укрепилась к доллару США.