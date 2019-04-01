Финансовые рынки спокойно восприняли предварительные результаты первого тура президентских выборов в Украине - гривня укрепляется, а стоимость внешних заимствований снижается, сообщили участники рынка, передает УНИАН.

В частности, по информации дилеров коммерческих банков, национальная валюта Украины по результатам торгов на межбанковском валютном рынке сегодня к 14:00 укрепилась к доллару США на 12 копеек - до 27,18/27,21 гривни/доллар.

Представители инвестиционных компаний, в свою очередь, отмечают снижение ставок доходности по суверенным облигациям Украины в пределах 0,07-0,26 п.п. за день и 0,18-0,46 п.п. за неделю.

«Пока мы видим, что рынки воспринимают предварительные результаты первого тура президентских выборов позитивно. По гривне нормальная динамика - она укрепляется. Настроения на внешних рынках в целом хорошие. Инвесторы и партнеры Украины воспринимают эту новость пока хорошо, потому что больше всего они боялись победы Юлии Тимошенко», - прокомментировал специалист Dragon Capital Сергей Фурса.

По его словам, с учетом количества голосов за Тимошенко инвесторы также больше не опасаются назначения ее в дальнейшем премьер-министром после формирования коалиции в новом парламенте. «Соответственно, пока что - на первом этапе - восприятие позитивное», - добавил Фурса.

Напомним, по данным обработки 90,08% протоколов, за шоумена Владимира Зеленского голоса отдали 30,26% избирателей, за действующего Главу государства Петра Порошенко – 15,99%, за лидера партии ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко – 13,35%, за кандидата от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Юрия Бойко – 11,53%, за главу партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко – 7,00%.