Центральная избирательная комиссия приняла уже 8 оригиналов протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования в пределах территориальных избирательных округов на очередных выборах президента, сообщили ForUm’у в пресс-службе ЦИК.

Отмечается, что 2 апреля для рассмотрения и дальнейшей обработки были приняты протоколы об итогах голосования окружных избирательных комиссий территориальных избирательных округов № 105 (Луганская область), № 45 (Донецкая область) и № 180 (Харьковская область), № 149 (Полтавская область), № 134 (Одесская область).

Таким образом, на 2 апреля Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах голосования окружных избирательных комиссий 8 территориальных избирательных округов (№ № 45, 51, 105, 134, 146, 149, 180, 213).

В заседании ЦИК объявлен перерыв.

Напомним, 1 апреля Центральная избирательная комиссия начала принимать оригиналы протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования на очередных выборах президента Украины.