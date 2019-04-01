Центральная избирательная комиссия получила первый оригинал протокола окружной избирательной комиссии об итогах голосования на очередных выборах президента Украины.

Соответствующий протокол на заседании ЦИК в понедельник передала ОИК 51-го территориального избирательного округа, сообщает Укринформ.

Сейчас Центризбирком начал непрерывное заседание, в ходе которого будут приниматься протоколы от окружных избирательных комиссий и которое завершится составлением итогового протокола о результатах голосования на выборах президента 31 марта.

ОИК №51 находится в г. Зайцево Бахмутского района Донецкой области, в ее состав входит только две участковые избирательные комиссии.

В голосовании на 51-м округе приняли участие 895 избирателей.

Согласно результатам выборов, наибольшую поддержку в округе получил Юрий Бойко - за него отдали свои голоса 31,28% избирателей.

На втором месте - Петр Порошенко (27,82%), на третьем - Владимир Зеленский (27,37%).

Александра Вилкула поддержали 3,12% избирателей округа, Юлию Тимошенко - 2,45%, Олега Ляшко - 2,23%.

Остальные кандидаты набрали менее 1%, а за 17 кандидатов не проголосовал ни один избиратель.

Как ранее сообщал ForUm, по состоянию 14:50 1 апреля Центральная избирательная комиссия обработала 80,9% протоколов на выборах президента.

За Владимира Зеленского отдали голоса 30,41% избирателей или 4 569 057 человек, Петра Порошенко - 16,02% (2 407 377), Юлию Тимошенко - 13,25% (1 991 138).

Замыкают первую пятерку Юрий Бойко с 11,55% (1 736 470) и Анатолий Гриценко - 7,02% (1 055 673).

1,18% бюллетеней признаны недействительными.

Явка избирателей составила 62,8%.