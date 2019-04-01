Центральная избирательная комиссия получила первый оригинал протокола окружной избирательной комиссии об итогах голосования на очередных выборах президента Украины.
Соответствующий протокол на заседании ЦИК в понедельник передала ОИК 51-го территориального избирательного округа, сообщает Укринформ.
Сейчас Центризбирком начал непрерывное заседание, в ходе которого будут приниматься протоколы от окружных избирательных комиссий и которое завершится составлением итогового протокола о результатах голосования на выборах президента 31 марта.
ОИК №51 находится в г. Зайцево Бахмутского района Донецкой области, в ее состав входит только две участковые избирательные комиссии.
В голосовании на 51-м округе приняли участие 895 избирателей.
Согласно результатам выборов, наибольшую поддержку в округе получил Юрий Бойко - за него отдали свои голоса 31,28% избирателей.
На втором месте - Петр Порошенко (27,82%), на третьем - Владимир Зеленский (27,37%).
Александра Вилкула поддержали 3,12% избирателей округа, Юлию Тимошенко - 2,45%, Олега Ляшко - 2,23%.
Остальные кандидаты набрали менее 1%, а за 17 кандидатов не проголосовал ни один избиратель.
Как ранее сообщал ForUm, по состоянию 14:50 1 апреля Центральная избирательная комиссия обработала 80,9% протоколов на выборах президента.
За Владимира Зеленского отдали голоса 30,41% избирателей или 4 569 057 человек, Петра Порошенко - 16,02% (2 407 377), Юлию Тимошенко - 13,25% (1 991 138).
Замыкают первую пятерку Юрий Бойко с 11,55% (1 736 470) и Анатолий Гриценко - 7,02% (1 055 673).
1,18% бюллетеней признаны недействительными.
Явка избирателей составила 62,8%.
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