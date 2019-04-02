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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке директора одного из коммунальных предприятий Львовского городского совета, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник организовал противоправный механизм с фиктивной поставки извести, которая должна использоваться для стабильного функционирования станции очистки фильтрата Грибовичской свалки.

По замыслу злоумышленника планировалось использование только трети предусмотренной технологическим процессом количества извести и получение руководителем КП неправомерной выгоды в размере 65% от суммы перечисленных средств за фактически поставленный товар, а также получение «отката» с каждого поставленного килограмма извести.

По заключению экспертов, деятельность чиновника могла привести к возникновению чрезвычайных событий с тяжелыми последствиями в сфере экологической безопасности. Сотрудники СБУ задокументировали вымогательство директором КП 4,7 млн грн от местного предпринимателя за признание его победителем открытых торгов и подписание с ним договора поставки извести с последующей фальсификацией бухгалтерской документации за якобы поставленную продукцию. Правоохранители задержали директора на рабочем месте при получении части взятки в сумме более четырехсот тысяч гривен.

Операция проводилась в рамках мероприятий по защите объектов критической инфраструктуры совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством областной прокуратуры.

В рамках открытого уголовного производства проводятся следственные действия. Глава одного из коммунальных предприятий Львовского городского совета задержан согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, он находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос о сообщение взяточнику о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения. Проверяется причастность других чиновников Львовского горсовета к созданию противоправного механизма в экологической сфере, который мог привести к загрязнению почвы и подземных вод, нанесению вреда окружающей среде, жизни и здоровью людей.
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