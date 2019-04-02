По результатам обработки 100% протоколов из зарубежного избирательного округа, в первом туре большинство голосов набрал действующий Президент Украины Петр Порошенко, второе место занял шоумен Владимир Зеленский.

Как сообщается на сайте Центральной избирательно комиссии, за Петра Порошенко голоса отдали 38,93% избирателей, за Владимира Зеленского – 26,01%, за Анатолия Гриценко – 10,64%, за Игоря Смешко – 6,62%, за Руслана Кошулинского – 4,67%, за Юлию Тимошенко – 4,21%.

Всего в голосовании за рубежом приняли участие более 55 тыс. украинцев.

Зарубежный избирательный округ состоит из 101 участка.

Напомним, по данным МИД, в этом году за границей на выборах президента Украины проголосовало на 20 тысяч украинцев меньше, чем на выборах в 2014 году.