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Досрочное голосование на выборах президента пройдет в Беларуси с 4 по 8 августа включительно. Заблаговременно могут проголосовать избиратели, которые не смогут этого сделать в день проведения выборов 9 августа, сообщает БЕЛТА.

Избирательные участки будут открыты с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00. Официального подтверждения причин, по которым человек не может проголосовать в основной день, не нужно. При себе избирателю нужно иметь паспорт. Бюллетень выдается также при предъявлении военного билета (для военнослужащих срочной службы), служебного удостоверения работника госоргана (организации), водительских прав. Проголосовать можно и по пенсионному удостоверению, удостоверению инвалида (при наличии фотографии), студенческому билету. Если избиратель потерял паспорт или его украли, то на участок ему нужно взять с собой справку из органов внутренних дел, подтверждающую личность гражданина.

Досрочное голосование не проводится на участках, образованных в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях. В Беларуси их 231. Всего образовано 5767 участков для голосования, в том числе 44 за пределами страны.

В списки избирателей внесены 6 844 932 гражданина.
ForUm

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