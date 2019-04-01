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В этом году за границей на выборах президента Украины проголосовало на 20 тысяч украинцев меньше, чем на выборах в 2014 году. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.

«Все обсуждают результаты выборов. Все имеют, что сказать, и те, кто не имеют. Но меня беспокоит вот что. В 2014 году на зарубежных избирательных участках проголосовали почти 73 тыс. украинцев, в первом туре этого года - чуть более 53 тысяч. Какая-то горькая получается арифметика», – написал он.

«Всем, кто пришел - безусловный респект. Как бы пафосно это не звучало, гражданский долг должен быть одинаково важным для всех украинцев. Мы - часть единой политической нации и должны ее укреплять своей сознательной гражданской позицией», – подытожил министр.

Напомним, на заграничных избирательных участках по результатам обработки 98,01% протоколов большинство голосов набрал Петр Порошенко (38,58%). За Владимира Зеленского проголосовали 26,15% избирателей, Анатолия Гриценко – 11,61%, Игоря Смешко – 6,66% и Юрия Бойко – 4,66%.

 
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