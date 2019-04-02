В первом туре президентских выборов в Украине не смогли проголосовать около 40% сотрудников полиции, Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций и Национальной гвардии. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире телеканала ICTV, сообщает 112 Украина.

«Так уж получилось, что в связи с системой этих откреплений и делегирования наших сил большим распылением по участкам, наверное, процентов 40 наших полицейских и спасателей, гвардейцев не смогли проголосовать, потому что были удалены от участков и занимались своей непосредственной работой», – сказал он.

По словам Авакова, его ведомство будет работать над решением этой проблемы.

Напомним, явка избирателей на выборах президента составила 62,8%.