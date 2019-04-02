За минувшие сутки, 1 апреля, противник 18 раз нарушил режим прекращения огня, применив при этом пять раз вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» враг обстрелял наших защитников пять раз:

дважды из стрелкового оружия - вблизи поселка Пески;

со станковых противотанковых гранатометов - около города Авдеевка;

со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Новотроицкое;

из крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Лебединское.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 13 обстрелов:

шесть раз из минометов калибров 120 и 82 мм, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи села Крымское;

дважды из миномета калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Новолуганское;

дважды из миномета калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у поселка Золотое-4;

из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Зайцева;

из крупнокалиберных пулеметов - в районе населенных пунктов Хутор Вольный и Новотошковское.

Вследствие обстрелов трое наших защитников получили ранения.

На обстрелы противника Объединенные силы давали адекватный ответ, уничтожив при этом двух и ранив шестерых оккупантов.

Также огнем уничтожена боевая машина пехоты российско-оккупационных войск.

С начала текущих суток враг обстрелял из минометов калибров 120 и 82 мм наших защитников в районе поселка городского типа Верхнеторецком, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». Потерь среди личного состава нет.

Подразделение, которое подверглось огневому воздействию противника, ответило на обстрел с применением штатного вооружения. Потери врага уточняются.

Напомним, 31 марта боевики 1 раз обстреляли позиции Объединенных сил.