31 марта противник обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» в районе населенного пункта Лебединское.
Потерь среди военнослужащих нет, сообщает пресс-центр ООС.
«Наши защитники не оставили без ответа вражеский обстрел», - заявили в штабе.
С начала текущих суток обстрелов позиций ВСУ не зафиксировано.
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