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Сегодня, 1 апреля, в селе Кучурганы Одесской области пьяный водитель сбил на обочине двух женщин, одна из которых погибла, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Около двух часов ночи 31-летний водитель автомобиля «БМВ-Х5», двигаясь по одной из улиц с. Кучурганы, совершил наезд на двух женщин, которые шли по обочине дороги. 59-летняя женщина-пешеход погибла на месте, еще одна пострадавшая, 1961 года, госпитализирована с травмами.

С места происшествия водитель скрылся.

Через несколько часов сотрудники полиции задержали правонарушителя: оставив свой автомобиль в поле возле соседней деревни, он пешком пришел домой.

Согласно результатам медицинского обследования, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.
ForUm

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