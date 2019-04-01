Гражданская сеть ОПОРА заявляет о положительной тенденции — уменьшении количества нарушений в ходе голосования и подсчета голосов по сравнению с выборами 2014 года.

Об этом во время пресс-конференции сообщила председатель правления сети Ольга Айвазовская, передает Укринформ.

«Что касается нарушений, которые имели место в ходе дня выборов, наши наблюдатели их фиксировали. На момент проведения утреннего заседания, хода голосования и даже подсчета голосов мы отмечаем положительную тенденцию, по сравнению даже с президентскими выборами 2014 года. То есть количественные показатели нарушений и их территориальная принадлежность, процентная репрезентация в пределах Украины меньше, чем мы фиксировали в 2014 году», - сказала Айвазовская.

Например, по ее словам, нарушения по проведению утреннего заседания участковыми избирательными комиссиями фиксировалось на 16% участков, тогда какую 2014 году это почти 20% участков. «Недопуск наблюдателей на утреннее заседание фиксировался на 0,5% избирательных участков в пределах всей страны. Тогда как в 2014 году такие факты имели почти на 5% участков», - добавила она.

По ее словам, наиболее частыми нарушениями в день выборов, по данным общественной сети ОПОРА, было разглашение избирателями тайны голосования путем демонстрации результатов волеизъявления и фотографирования избирателями бюллетеня в кабинке для голосования или за ее пределами.

«Негативная тенденция в ходе голосования — это разглашение тайны волеизъявления и фотографирование избирательного бюллетеня. Показатель в целом по стране в 2019 году выше, чем в 2014 на президентских выборах. В частности, факты разглашения тайны голосования нашими наблюдателями были зафиксированы на 10% избирательных участков в пределах Украины, фотографирование бюллетеней также несколько выросло в сравнении с 2014 годом», - сказала Айвазовская.

По ее словам, если говорить о подсчете голосов, то процедурных нарушений было немного. Лишь на 3% избирательных участков составлены жалобы или добавлены отдельные мнения членов избирательных комиссий к протоколу подсчета.

Так, по оценкам наблюдателей ОПОРЫ, 97,7% участковых избирательных комиссий соблюли законную процедуру подсчета голосов. На 99,3% УИК не было выявлено никаких проблем, связанных с наличием кворума в избирательных комиссиях на этапе подсчета голосов.

Также, по ее словам, частыми нарушениями, зафиксированными наблюдателями ОПОРЫ в день голосования, были попытки выдачи членами избирательных комиссий бюллетеня без предъявления избирателями надлежащих документов (паспорта или временного удостоверения гражданина Украины, военного билета – для военнослужащих срочной службы). Такие злоупотребления со стороны субъектов избирательного процесса имели место на 14,5% избирательных участков, однако не было признаков их применения системным или заранее спланированным способом.

В целом, по данным ОПОРЫ, работа абсолютного большинства участковых избирательных комиссий в день голосования проходила с соблюдением положений украинского законодательства и при отсутствии явных признаков системных злоупотреблений.