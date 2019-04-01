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С сегодняшнего дня начат процесс получения заявлений на выплату пособия на детей в многодетных семьях, сообщили ForUm’у  в пресс-службе Минсоцполитики.

«Помощь на детей, воспитывающихся в многодетных семьях, будет назначаться на третьего и каждого последующего ребенка с месяца, в котором было подано заявление со всеми необходимыми документами в ежемесячном размере 1700 гривен, и будет выплачиваться ежемесячно по месяц достижения ребенком 6-летнего возраста включительно», - пояснили в ведомстве.

Для граждан, которые обратятся в период с апреля по июнь 2019 год включительно по предоставлению помощи на детей, воспитывающихся в многодетных семьях, указанная помощь будет назначаться с 1 апреля 2019 года.
ForUm

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