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В Украине с 1 апреля стартует новая социальная программа поддержки многодетных семей, которая предусматривает выплату ежемесячной финансовой помощи. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко во время рабочей поездки в Черновцы, передает его пресс-служба в Facebook.

«Это новая социальная программа, которую правительство реализует по инициативе Президента Украины. С 1 апреля 2019 года будет выплачиваться ежемесячная помощь в размере 1700 гривень на третьего и каждого последующего ребенка до достижения им 6 лет. Такую помощь будут получать все многодетные семьи», - сказал Розенко.

Он подчеркнул, что все необходимые средства для реализации этой программы, а это около 2,5 млрд грн, заложены в Государственном бюджете Украины. Розенко подчеркнул, что задача местных органов власти – обеспечить своевременную выплату этих средств.

Напомним, в апреле пенсионеры получат вторую часть единовременной доплаты к пенсии в размере 1205 грн. Единовременная доплата к пенсии в сумме 2410,17 грн выплачивается пенсионерам, которые получают пенсии, назначенные в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", имеют полный страховой стаж (35 лет мужчины, 30 лет - женщины, а для пенсий, назначенных до 1 октября 2011 года, 25 лет мужчины, 20 лет женщины) и у которых размер пенсии не превышает суммы 1669,20 гривень, что составляет 40% от минимальной заработной платы 4173 грн.

Также, Розенко обещает подправить монетизацию субсидий к следующему сезону.
ForUm

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