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Март текущего года на 4,4° С был теплее климатической нормы.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, средняя температура в Киеве составила + 5,1° С. Благодаря повышенной среднемесячной температуре воздуха, он вошел в десятку самых теплых в столице за 139 лет наблюдения.

В марте было зафиксировано 4 температурных рекорда, причем в столице теплее всего было 31 марта, когда максимальная температура после полудня достигла +20° С. Холоднее всего было 3 марта, когда минимальная температура под утро опустилась до -6,3°С.

Осадков в столице выпало 32 мм, что составило 82% климатической нормы.
ForUm

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