В ночь после выборов по всей Украине произошло несколько резонансных событий. Так, в городе Лубны Полтавской области полицейскому неизвестные нанесли телесные повреждения, сообщает пресс-служба МВД.

Диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение, ссадины теменной области.

Последний госпитализирован в неврологическое отделение Лубенской больницы.

Решается вопрос о внесении сведений в Едрей по ст. 345 ч. 2 УК Украины.

В Тячевском районе Закарпатья автомобиль, перевозивший бюллетени, попал в ДТП, в него въехал пьяный водитель. В результате аварии, председатель комиссии получила телесные повреждения и доставлена ​​в больницу для медицинского обследования. Члены комиссии в сопровождении работника полиции доставили бюллетени на другом транспортном средстве в ОИК Тячева.

В Киевской области в селе Панфилы неизвестный проник на территорию избирательного участка. Его задержали полицейские, которые несли службу на участке, и доставили домой. Но мужчина на этом не успокоился. Он поссорился с женой, которая, в свою очередь, позвонила знакомому, чтобы тот помог успокоить мужа. Товарищем жены оказался член избирательной комиссии. Он пришел по просьбе женщины, но получил два ножевых ранения в область верхнего плечевого бедра. Сейчас мужчина находится в больнице. Решается вопрос о внесении сведений в Едрей по ст. 296 (хулиганство)

В Житомирской области в ходе спора член избирательной комиссии применил физическую силу против полицейского.