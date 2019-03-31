также в разделеВыборы
Известный сторонник «русского мира» отличился на выборах в Днипре 4
В соцсетях с восторгом восприняли призыв Джамалы не голосовать за Зеленского 38
Президент: Выявленные нарушения не повлияют на результат выборов 10
Полиция открыла 31 дело в связи с нарушениями во время выборов 8
Закарпатские венгры пожаловались на украиноязычные бюллетени 17
Полиция зафиксировала попытку выноса с участка бюллетеней представителями Тимошенко 25
Российских пропагандистов не пустили на участок в Минске 14
Национальный экзит-пол: Зеленский набрал 30,4%, Порошенко - 17,8% 82
Зеленский отреагировал на результаты exit poll 62
В сети появилось видео подкупа избирателей в пользу Юлии Тимошенко 64
Экзит-пол «Социс»: Во второй тур проходят Зеленский и Порошенко 398
Полярники на станции «Академик Вернадский» уже проголосовали 25
В ЦИК уверяют, что кибератаки не повлияют на результаты выборов 53
Штаб БПП: В Киеве ставили подписи исчезающими чернилами 46
ЦИК: Системных нарушений на выборах пока не зафиксировано 13
На Запорожье зафиксировали подвоз избирателей к участку 29
СМИ: Власти могут сфальсифицировать выборы в пользу Порошенко 108
Названы самые популярные нарушения на выборах 47

Избирателям, которые получали материальную помощь с признаками подкупа, напоминают, чтобы они «правильно» проголосовали. Нацполиция заинтересовалась этими фактами и ищет основания для правовой квалификации, сообщил советник министра внутренних дел Владимир Филенко.

«Мы неоднократно сообщали, что среди форм фальсификации, которые проходили во время избирательной кампании, было достаточно распространено предоставление материальной помощи органами местной власти. Количество лиц, получивших материальную помощь, обычно по одной тысяче гривен, увеличилось в десятки раз. Особенно это было массово в Днипре и Василькове на Киевщине. Эта материальная помощь предоставлялась, как правило, с нарушением общепринятых правил, что давало основание квалифицировать это как скрытый подкуп избирателей. И это, конечно, совпало с разгаром избирательной кампании», - сказал Филенко.

По его словам, сегодня избиратели, которые ранее получили материальную помощь, которую местная власть выдавала с нарушениями, получают телефонные звонки с напоминанием, что они должны «правильно» проголосовать.

«Сегодня стало фактом такое обстоятельство: нам сигнализирует общественность из города Васильков, наблюдатели, что происходит массовый обзвон людей, которые получили такую ​​помощь и им напоминают, что они должны не забыть сходить на участки и «правильно» проголосовать», - заявил Филенко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1560 грн.
9
Теги