Избирателям, которые получали материальную помощь с признаками подкупа, напоминают, чтобы они «правильно» проголосовали. Нацполиция заинтересовалась этими фактами и ищет основания для правовой квалификации, сообщил советник министра внутренних дел Владимир Филенко.

«Мы неоднократно сообщали, что среди форм фальсификации, которые проходили во время избирательной кампании, было достаточно распространено предоставление материальной помощи органами местной власти. Количество лиц, получивших материальную помощь, обычно по одной тысяче гривен, увеличилось в десятки раз. Особенно это было массово в Днипре и Василькове на Киевщине. Эта материальная помощь предоставлялась, как правило, с нарушением общепринятых правил, что давало основание квалифицировать это как скрытый подкуп избирателей. И это, конечно, совпало с разгаром избирательной кампании», - сказал Филенко.

По его словам, сегодня избиратели, которые ранее получили материальную помощь, которую местная власть выдавала с нарушениями, получают телефонные звонки с напоминанием, что они должны «правильно» проголосовать.

«Сегодня стало фактом такое обстоятельство: нам сигнализирует общественность из города Васильков, наблюдатели, что происходит массовый обзвон людей, которые получили такую ​​помощь и им напоминают, что они должны не забыть сходить на участки и «правильно» проголосовать», - заявил Филенко.