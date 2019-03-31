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Во время голосования в поселок Роза Бердянского района Запорожской области зафиксирован подвоз местных жителей к участку, сообщает Гражданская сеть ОПОРА.

По словам водителя транспорта, услугу организовал руководитель Бердянской городской организации «Оппозиционного блока», депутат Бердянского городского совета Сергей Путря.

Как пояснил также водитель, таким образом была оказана помощь людям, которым сложно было добраться пешком до участков, чтобы воспользоваться своим избирательным правом. По приблизительным подсчетам в автобусе находилось 6 пассажиров. В салоне транспорта агитационных материалов не замечено. Разъяснение водителя о ситуации зафиксированы полицией.
ForUm

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