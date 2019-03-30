На улицы украинских городов уже 30 марта выведен спецназ СБУ в связи с президентскими выборами. О появлении бойцов «Альфы» в общественных местах украинцев в Facebook предупредила пресс-служба СБУ.

Действия подконтрольной Президенту Службы безопасности Украины повергли в шок простых украинцев, пишет УраИнформ.

Вывод спецназначенцев «Альфы» на улицы городов в день выборов они расценили как беспрецедентный инструмент запугивания. Пользователи соцсетей пишут, что власть Украины повторяет опыт сепаратистов, устраивая голосование «под дулами автоматов».

«А говорили, что голосуют под дулами автоматов только сепаратисты», — напоминает Dennis Samar.

Другие комментаторы указывают на «понижение» спецназначенцев до уровня патрульной полиции и советуют им лучше Свинарчука (Олег Свинарчук- Гладковский — соратник Петра Порошенко, фигурант громкого скандала с коррупцией в оборонной сфере) поймать, а не людей контролировать.

«Альфа это же отряд для борьбы с террористами. А теперь они улицы патрулируют. Понижение на работе», «Свинарчука словите».

«Почему Альфа? Их местонахождение должно быть совершенно в других местах. Мое личное мнение — запугивание населения. Когда выбирали Порошенко 5 лет назад Альфа по городу не бегала».

При этом комментаторы отмечают, что даже «Альфа» не поможет снизить явку и любые попытки сфальсифицировать выборы будут иметь реакцию со стороны людей.