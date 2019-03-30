также в разделеВыборы
Геращенко: Россия пытается уменьшить явку в прифронтовой зоне 47
Билецкий: У Порошенко есть один шанс победить на этих выборах – фальсифицировать их, но мы этого сделать не позволим 38
Испанская La Vanguardia: Медведчук считает ложью все заявления Киева о попытках прекратить конфликт на Донбассе 29
Эксперт: Вакарчук, как совесть нации, четко предостерег от голосования за пророссийского комика 53
«День тишины»: зафиксировано 159 заявлений о нарушениях 16
Правоохранители патрулируют автостанции и вокзалы накануне выборов 16
Полиция охраняет все избирательные участки в Харьковской области 12
Cегодня «день тишины» перед выборами президента 21
Бойко признал шансы Вилкула выйти во второй тур 134
Порошенко и Зеленский не пришли на дебаты, а Тимошенко пришла 90
Супруга Маккейна приехала в Украину наблюдать за выборами 20
ЦИК обратилась к кандидатам в канун «дня тишины» 19
ГПСУ предупредила о возможных очередях в аэропортах перед выборами 17
Назван телеканал, получивший больше всего денег от кандидатов 39
Полиция берет избирательные участки под круглосуточную охрану 17
СБУ: Оккупанты попытаются не пустить жителей ОРДЛО на выборы 43
Без штампа «Выбыл»: в бюллетенях останутся 39 кандидатов в президенты 47
Супрун посоветовала украинцам, как спокойно пережить выборы 29

На улицы украинских городов уже 30 марта выведен спецназ СБУ в связи с президентскими выборами. О появлении бойцов «Альфы» в общественных местах украинцев в Facebook предупредила пресс-служба СБУ.

Действия подконтрольной Президенту Службы безопасности Украины повергли в шок простых украинцев, пишет УраИнформ.

Вывод спецназначенцев «Альфы» на улицы городов в день выборов они расценили как беспрецедентный инструмент запугивания. Пользователи соцсетей пишут, что власть Украины повторяет опыт сепаратистов, устраивая голосование «под дулами автоматов».

«А говорили, что голосуют под дулами автоматов только сепаратисты», — напоминает Dennis Samar.

Другие комментаторы указывают на «понижение» спецназначенцев до уровня патрульной полиции и советуют им лучше Свинарчука (Олег Свинарчук- Гладковский — соратник Петра Порошенко, фигурант громкого скандала с коррупцией в оборонной сфере) поймать, а не людей контролировать.

«Альфа это же отряд для борьбы с террористами. А теперь они улицы патрулируют. Понижение на работе», «Свинарчука словите».

«Почему Альфа? Их местонахождение должно быть совершенно в других местах. Мое личное мнение — запугивание населения. Когда выбирали Порошенко 5 лет назад Альфа по городу не бегала».

При этом комментаторы отмечают, что даже «Альфа» не поможет снизить явку и любые попытки сфальсифицировать выборы будут иметь реакцию со стороны людей.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

36
Теги