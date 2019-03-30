Когда лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, будучи фактически совестью нации, предостерегает от голосования за пророссийского юмориста, то к его мнению стоит прислушаться. Об этом в комментарии NewsOne сообщил политический эксперт Алексей Голобуцкий.

«Сегодня день тишины, потому без фамилий – но на эмоциях. Есть такое понятие – «совесть нации». В разные времена в разных странах так называли очень разных людей. Причем, это редко бывали политики – чаще деятели искусств, культуры, науки. Которые как раз стараются дистанцироваться от конкретных политических сил и течений, находятся «над схваткой", оставаясь при этом моральными ориентирами для всего народа», – отметил Голобуцкий.

Он уверен, что сейчас в Украине под определение «совесть нации» лучше всего подходит Святослав Вакарчук.

«Он заслужил он всеобщее уважение не только своим творчеством (которое, конечно, тоже сложно переоценить в контексте формирования нации и воспитания патриотизма). Но и своей активной гражданской позицией, волонтерской и меценатской деятельностью», – заявил эксперт.

Политолог также перечислил примеры такой деятельности Вакарчука, среди которых – его активная поддержка Помаранчевой революции и Революции достоинства, передача денег от продажи своей музыки на нужды фронта, благотворительные концерты в пользу семей погибших защитников Украины.

По мнению Голобуцкого, очень важно, что Святослав Вакарчук и на нынешних выборах воздержался от поддержки какого-либо кандидата.

«На нынешних выборах Вакарчук, как и положено совести нации, находится «над схваткой». И мне очень импонирует тот факт, что он не навязывает нам какого-то одного «хорошего" кандидата, хотя, безусловно, у него есть свои фавориты» – сообщил эксперт.

При этом он уверен, что не менее важен тот факт, что музыкант предостерегает против голосования за одного конкретного опасного претендента на президентство.

«Предостерегает именно потому, что понимает – в избрании «юмориста» с четкой пророссийской и антиукраинской позицией таится опасность для самого существования Украины. И тут уж нельзя оставаться в стороне – надо встать и высказать свою позицию. Святослав Вакарчук свою позицию обозначил четко. И запущенный им флешмоб #ГолосуйНепоПриколу подхватили тысячи украинцев – как известных, так и самых обычных» – констатировал Алексей Голобуцкий.