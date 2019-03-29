Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, находясь с рабочей поездкой в ​​Черновцах, призвал представителей местной власти, управлений социальной защиты населения, к следующему отопительному сезону исправить все ошибки, которые возникнут в первые месяцы выплаты монетизированных субсидий. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Кабмина.

«Монетизация субсидий будет продолжаться и в следующем отопительном сезоне. Сейчас есть время и возможность исправить проблемные моменты, ошибки, возникающие то с реестрами получателей, то с обменом информацией между ведомствами, то с донесением информации до людей, и быстро их устранить, чтобы в новый отопительный сезон войти с полностью совершенным механизмом», - сказал он.

Розенко напомнил, что выплата монетизированных субсидий началась с 1 марта 2019 года. 2,3 млн домохозяйств получают свои выплаты через Пенсионный Фонд Украины, и примерно 1,2 млн – через «Ощадбанк».