также в разделеОбщество
29 марта. Картина дня 7
ГПУ отказалась предоставить «список Йованович» 6
Водителям разрешили подтверждать наличие автогражданки с помощью гаджета 7
«За кандидата П.»: Полиция заявила о крупной схеме подкупа избирателей 52
С апреля в Украине стартует нерестовый запрет на вылов рыбы 10
Команда Зеленского заблокировала журналистов в Facebook 59
Работодателей обяжут оборудовать рабочие места для инвалидов 7
НАБУ задержало на взятке одесского судью 11
СБУ блокировала канал поставки Россией вооружений в санкционные страны 21
СМИ: Зеленский лишился доли в российском бизнесе в пользу «кварталовца» 23
СБУ пресекла хакерскую атаку на популярные украинские СМИ 13
Тетерука и Гриневич пригласили в НАПК для дачи объяснений 10
Кононенко решил судиться с журналистами 17
Дело Савченко-Рубана направлено в Верховный суд 20
СБУ составила список парламентских журналистов, работающих на РФ 33
В штабе ООС опровергли информацию о входе ВСУ в Горловку 37
По делу о взрывах в Кропивницком задержали двух человек 19
Кулик заявил, что его хотят арестовать, в ГПУ отрицают 42

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, находясь с рабочей поездкой в ​​Черновцах, призвал представителей местной власти, управлений социальной защиты населения, к следующему отопительному сезону исправить все ошибки, которые возникнут в первые месяцы выплаты монетизированных субсидий. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Кабмина.

«Монетизация субсидий будет продолжаться и в следующем отопительном сезоне. Сейчас есть время и возможность исправить проблемные моменты, ошибки, возникающие то с реестрами получателей, то с обменом информацией между ведомствами, то с донесением информации до людей, и быстро их устранить, чтобы в новый отопительный сезон войти с полностью совершенным механизмом», - сказал он.

Розенко напомнил, что выплата монетизированных субсидий началась с 1 марта 2019 года. 2,3 млн домохозяйств получают свои выплаты через Пенсионный Фонд Украины, и примерно 1,2 млн – через «Ощадбанк».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1599 грн.
7
Теги