В Крыму задержали крымскотатарского активиста Эдема Яячикова. Об этом сообщил местный адвокат Эдем Семедляев, пишет Крым.Реалии.

По словам адвоката, Эдем Яячиков находится в управлении ФСБ.

«Я сразу же выехал туда, звонил дежурному, следователям, однако все начали открещиваться, что он находится там. После этого я позвонил на "горячую линию" ФСБ и прокуратуры Крыма и подал жалобу о том, что у меня есть обоснованные предположения, что он находится там и что к нему применяются непроцессуальные меры. Однако до настоящего времени у меня нет информации, где находится мой подзащитный. Единственное, сегодня обнаружили его автомобиль», - заявил он.

Сообщается, что в момент обыска Яячикова не было дома. Накануне вечером супруга Яячикова Сусанна подала в российскую полицию заявление о похищении мужа.

Напомним, 27 марта сотрудники ФСБ, МВД РФ и Росгвардии провели в оккупированном Крыму не менее 25 обысков в домах крымских татар. Российские силовики задержали 20 человек.

Украина проинформировала генерального секретаря и послов государств-членов Совета Европы, а также Евросоюз об обысках у крымскотатарских активистов.