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Генеральная прокуратура отказалась предоставить список «неприкасаемых» лиц, который якобы передала генпрокурору Юрию Луценко посол США в Украине Мари Йованович.

Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос Українських Новин.

В ответе говорится, что Генпрокуратура, как субъект властных полномочий не является распорядителем запрашиваемой информации.

 Напомним, генпрокурор Юрий Луценко в интервью Hill.TV заявил, что во время первой встречи после назначения на эту должность с послом США Мари Йованович передала ему список лиц, против которых нельзя проводить расследование. 

В посольстве СЩА в Украине заявили, что высказывания Луценко о передаче ему Йованович списка »неприкасаемых» для правосудия лиц не соответствуют действительности
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