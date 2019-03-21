Заявления генерального прокурора Украины Юрия Луценко о передаче ему послом Соединенных Штатов Америки Мари Йованович списка «неприкасаемых» для правосудия лиц не соответствуют действительности. Об этом сообщается в ответе посольства США, сообщает ТСН.

«Заявления генерального прокурора Украины не соответствуют действительности и имеют целью ослабить репутацию посла Йованович», - сказано в тексте.

Там также отмечается, что обвинения в адрес представителей США являются проявлением коррупции. «Такие атаки углубляют нашу решимость помочь Украине в достижении победы в борьбе с коррупцией», - подчеркнули дипломаты. И объяснили, что озвучивание претензий в средствах массовой информации Соединенных Штатов не делает эти претензии правдивыми.

Также в ответе содержится заверение относительно верности США идеи поддержки реформ в Украине. «Чтобы достичь успеха, Украина нуждается в преданных чиновниках и сильных антикоррупционных институтах», - отмечается в тексте.

Дипломаты пояснили, что их страна неуклонно придерживается взятых на себя обязательств, в том числе и финансовой поддержки необходимых для развития Украины изменений в системе правосудия, однако распределяет средства, учитывая потребности момента.

«В случае отсутствия политической воли, например, со стороны Генеральной прокуратуры, мы выполняем свою ответственность перед налогоплательщиками США и перемещаем средства помощи туда, где они могут сделать положительный результат», - пояснили в посольстве.

Как сообщалось, Луценко в интервью Hill.TV заявил, что во время первой встречи после назначения на эту должность с послом США Мари Йованович передала ему список лиц, против которых нельзя проводить расследование. Кроме этого, Луценко пожаловался, что его ведомство не получило 4 миллионов долларов, которые США должны были выделить как поддержку.