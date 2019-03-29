В субботу, 30 марта, наступает «день тишины», когда запрещаются любые агитационные мероприятия и размещение рекламных материалов.

«Уважаемые кандидаты на пост Президента Украины! Не допускайте нарушений и действуйте в рамках действующего законодательства. Каждый из вас должен чувствовать свою ответственность перед избирателями, которые ему доверяют. Какие бы разные вы ни были, но ведение избирательной кампании должно проходить законно», - подчеркнула пресс-служба ЦИК.

Сейчас все чаще распространяется информация о возможных нарушениях и фальсификациях на выборах. Подобные обвинения в основном поступают в адрес ЦИК со стороны штабных структур и приближенных к ним экспертов.

«Пора уменьшить напряжение и понять, что ЦИК – это организация, которая больше всего заинтересована в проведении справедливых выборов. Мы будем стоять на защите каждого голоса и решительно пресекать любые манипуляции и провокации», - заявили в Комиссии.

В этой избирательной кампании многое случилось впервые в истории выборов в Украине.

«Никакого вмешательства в работу Центральной избирательной комиссии не будет. Недопустимым должно стать и давление на членов окружных и участковых избирательных комиссий. Они все должны честно выполнить свою работу», - отмечается в заявлении.