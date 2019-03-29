также в разделеВыборы
Бойко признал шансы Вилкула выйти во второй тур 7
Порошенко и Зеленский не пришли на дебаты, а Тимошенко пришла 13
Супруга Маккейна приехала в Украину наблюдать за выборами 10
ГПСУ предупредила о возможных очередях в аэропортах перед выборами 8
Назван телеканал, получивший больше всего денег от кандидатов 22
Полиция берет избирательные участки под круглосуточную охрану 9
СБУ: Оккупанты попытаются не пустить жителей ОРДЛО на выборы 15
Без штампа «Выбыл»: в бюллетенях останутся 39 кандидатов в президенты 36
Супрун посоветовала украинцам, как спокойно пережить выборы 20
Аваков: На выборах нет рисков от радикальных групп 45
Эксперт: Вокруг Зеленского сгруппировались пророссийские силы, ждущие его победы 128
Банки уличили в нарушениях в ходе избирательной кампании 20
Принять участие в выборах планируют 85% украинцев 27
Фейковые экзит-полы и провокация националистов: Разведка рассказала о планах РФ по дестабилизации выборов 89
Новинский в Одесской области: Нужно прийти на выборы и проголосовать сердцем 22
Эксперт: Тимошенко собирает спортивные бригады для срыва выборов 57
МВД напомнило о запрете публиковать результаты соцопросов перед выборами 88
Мороз снялся с выборов 118

В субботу, 30 марта, наступает «день тишины», когда запрещаются любые агитационные мероприятия и размещение рекламных материалов.

«Уважаемые кандидаты на пост Президента Украины! Не допускайте нарушений и действуйте в рамках действующего законодательства. Каждый из вас должен чувствовать свою ответственность перед избирателями, которые ему доверяют. Какие бы разные вы ни были, но ведение избирательной кампании должно проходить законно», - подчеркнула пресс-служба ЦИК.

Сейчас все чаще распространяется информация о возможных нарушениях и фальсификациях на выборах. Подобные обвинения в основном поступают в адрес ЦИК со стороны штабных структур и приближенных к ним экспертов.

«Пора уменьшить напряжение и понять, что ЦИК – это организация, которая больше всего заинтересована в проведении справедливых выборов. Мы будем стоять на защите каждого голоса и решительно пресекать любые манипуляции и провокации», - заявили в Комиссии.

В этой избирательной кампании многое случилось впервые в истории выборов в Украине.

«Никакого вмешательства в работу Центральной избирательной комиссии не будет. Недопустимым должно стать и давление на членов окружных и участковых избирательных комиссий. Они все должны честно выполнить свою работу», - отмечается в заявлении.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1599 грн.
8
Теги