Министерство социальной политики своевременно и в полном объеме профинансировало выплату начисленных льгот за жилищно-коммунальные услуги за октябрь и ноябрь этого года. Соответствующее заявление распространила пресс-служба ведомства.

680 млн грн были перечислены льготникам за октябрь (перерасчет прошел 8 ноября), а 1,3 млрд грн – за ноябрь для расчетов в денежной безналичной форме (перерасчет прошел 10 декабря). При этом в наличной форме было перечислено 40 млн грн, а за ноябрь – почти 80 млн грн.

В ноябре численность получателей льгот в денежной наличной форме составила более 77 тыс. граждан, а в денежной безналичной (через АО «Ощадбанк») почти 1,7 млн граждан. При этом не начислены льготы около 60 тысячам человек – из-за некорректной информации в ЕГАРЛ.

Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг начисляются на основании данных о льготниках, которые содержатся в ЕГАРЛ (Единый государственный автоматизированный реестр льготников). Часть этих данных, на старте монетизации, была устаревшей, поскольку вносилась 15 лет назад и во многих случаях не корректировалась.

«Именно поэтому в первой волне монетизации льгот за октябрь 2019 могли происходить задержки по открытию аккаунта льготника в АО «Ощадбанк», учитывая некорректность данных. Сейчас большинство персональных данных уже уточнены», - заявили в ведомстве.

В Минсоцполитики обратили внимание, что для полноценной реализации механизма предоставления льгот в безналичной форме все поставщики жилищно-коммунальных услуг должны заключить договор с «Ощадбанком» на получение средств льготников, а также ежемесячно своевременно подавать «Ощадбанку» реестры с суммами начислений по каждому льготнику. В случае если эти условия не выполняются средства остаются на лицевом счете льготника и не попадают к поставщику услуг. Не все поставщики еще заключили договора с Ощадбанком, но деньги у банка уже есть!

Согласно безналичной форме выплаты льгот на ЖКУ населению АО «Ощадбанк» ежемесячно информирует льготника о проведенных взаиморасчетах с предприятиями - поставщиками услуг, отправляя им СМС, а также отражая соответствующую информацию на сайте АО «Ощадбанк» в электронном кабинете льготника. Льготники, которые получают выплаты наличными, не получают и не должны получать СМС от «Ощадбанка»!

Для реализации СМС-рассылки структурные подразделения по вопросам соцзащиты местных администраций должны были собрать корректные контактные номера мобильных телефонов льготников. Соответствующая задача ставилась местной власти министерством еще в июле текущего года!

При этом сейчас в среднем по Украине отсутствуют около 26% данных о номерах мобильных телефонов получателей льгот. В одних регионах этот процент составляет менее 5% (например, Волынская обл.), а в Киеве – информация о номере мобильного телефона отсутствует почти относительно каждого второго льготника (из 134 тыс. льготников сведения о мобильном телефоне отсутствуют почти у 56 тыс. человек)!

При отсутствии такой информации СМС поступить не может. Рассылка СМС-сообщений на все операторы мобильной связи осуществляется централизованно АО «Ощадбанк» через специальное программное обеспечение.

Кроме того, с целью облегчения восприятия льготниками информации в СМС-извещениях, которое поступает от АО «Ощадбанк» Министерством совместно с банком была проведена работа по изложению его в новой редакции, с которой ознакомиться люди смогут уже в следующем месяце.

«Финансирование начисленных сумм льгот Министерством происходило вовремя. Поэтому о задолженности со стороны государства речь идти не может», - подчеркивается в сообщении.