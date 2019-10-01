Новый механизм начисления субсидий и уход в прошлое монет наименьшего номинала — такие новшества ждут украинцев с 1 октября.

Мелкие монеты выводят из оборота

С 1 октября в Украине нельзя будет расплачиваться монетами номиналом 1, 2 и 5 копеек — Нацбанк начинает выводить их из оборота.

Однако это не означает, что мелочь осядет мертвым грузом в карманах украинцев: копейки можно обменять. С 1 октября 2019 года по 30 сентября 2020-го их будут принимать и обменивать в отделениях всех украинских банков.

После этого срока, вплоть до 30 сентября 2022-го, обменять такие монеты можно будет лишь в Нацбанке и нескольких других финучреждениях (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль).

Изъятые из обращения монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек Нацбанк подготовит к переплавке.

При этом в расчетах в Украине отныне будут использовать такие правила:

если сумма заканчивается на 1, 2, 3, 4 копейки, ее округляют в сторону уменьшения (до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0);

если сумма расчета заканчивается на 5, 6, 7, 8, 9 копеек, ее округляют в сторону увеличения (до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0).

если речь идет о безналичном расчете, то округление не происходит.

Монетизация субсидий

Минсоцполитики с 1 октября 2019 года начинает процесс монетизации льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Льготы в форме наличных средств могут быть начислены всем желающим на основании личных заявлений, которые необходимо подавать в органы социальной защиты населения. Формировать реестры льготников будут ежемесячно до 25 числа, после этого их передают в Минсоцполитики. В свою очередь министерство, обработав полученные данные, направляет их в Ощадбанк и переводит на счет банка, указанного в заявлении, средства для выплаты монетизированных льгот.

Таким образом, деньги будут поступать на личные счета льготников. Их можно будет снять их со своего счета в любое время.

В то же время сохранится и безналичная форма начисления льгот — их будут оформлять в автоматическом режиме. Для этого Ощадбанк будет вести персонифицированный учет льготников и средств, поступающих на счета для выплаты льгот, индивидуально для каждого льготника. Затем эти средства будут переводить на счета компаний, предоставляющих коммунальные услуги.

Предполагается, что такая форма начисления субсидий будет удобна прежде всего пожилым людям, привыкшим именно к такой системе.

Новые правила начисления субсидий

Еще в августе Кабмин принял постановление (№ 807), согласно которому с 1 октября вступают в силу обновленные правила начисления жилищных субсидий.

Отныне отказать в субсидии могут по таким причинам:

если отапливаемая площадь жилого помещения превышает 120 кв. м (для квартир в многоквартирном доме) или 200 кв. м (для индивидуальных домов). Эта норма не касается жилых помещений детских домов семейного типа, а также жилья приемных семей, многодетных семей и тех семей, где проживают трое и более детей (с учетом тех, в отношении которых оформлены ​​опека или попечительство);

если кто-либо из жителей домохозяйства либо членов семьи имеет в собственности транспортное средство, которое подлежит госрегистрации и при этом было выпущено не более пяти лет назад (кроме мопеда). Такая норма не распространяется на автомобили и другие транспортные средства, полученные безвозмездно или же приобретенные на льготных условиях через структурные подразделения по вопросам соцзащиты населения;

если в составе домохозяйства или в семье есть совершеннолетние лица, и при этом по информации Государственной налоговой службы либо Пенсионного фонда у них отсутствуют доходы, которые учитываются при назначении жилищной субсидии; или же начисленный среднемесячный совокупный доход меньше, чем размер минимальной зарплаты (на начало периода, за который учитываются доходы для начисления субсидии) и /или такие члены семьи не уплатили (или же за них не уплатили) единый соцзвзнос в размере не меньше минимального, в течение 3 месяцев суммарно за периоде, в расчете за который учитываются доходы для начисления субсидии;

если кто-либо из состава домохозяйства либо членов семьи за последний год (12 месяцев) перед обращением за назначением субсидии купил (либо приобрел другим способом право собственности) земельный участок, квартиру, дом, транспортное средство, строительные материалы и другие товары долгосрочного потребления, а также единоразово оплатил любые услуги (кроме медицинских, образовательных и жилищно-коммунальных) в соответствии с социальной нормой жилья на сумму, превышающую 50 тыс. грн;

если орган по вопросам соцзащиты получил информацию задолженности по оплате ЖКХ- услуг либо расходов на управление многоквартирным домом, общая сумма которой превышает 20 необлагаемых налогом минимумов доходов и просрочена более месяца;

если гражданин не вернул излишек перечисленной (либо выплаченной) суммы жилищной субсидии за предыдущие периоды;

если в составе домохозяйства либо среди членов семьи есть лица, которые имеют задолженность по уплате алиментов свыше 3 месяцев (по данным Единого реестра должников). Эта норма не касается лиц, которые являются алко- или наркозависимыми, что подтверждается справкой от врача; лица, в отношении которых применяются меры обеспечения уголовного производства в виде отстранения от работы; а также лица, к которым применяются меры пресечения в виде домашнего ареста или содержания под стражей.

Время включать фары днем

С наступлением холодного и темного времени года патрульная полиция напоминает водителям о важном правиле. С 1 октября 2019-го по 1 мая 2020 года за пределами населенных пунктов водители обязаны включать ближний свет или дневные ходовые огни.

Штраф за нарушение этой нормы может составить до 425 грн.

Осенний призыв в армию

Во вторник, 1 октября, в Украине стартует осенний призыв на срочную службу. Кампания продлится до 31 декабря, в ее рамках на службу планируют призвать 15,2 тыс. человек: 9 тыс. из них — в ВСУ, 4,4 тыс. — в ряды Нацгвардии, 1 тыс. — в Госпогранслужбу, 800 человек — в Государственную специальную службу транспорта.

Призывной возраст в Украине сохраняется в пределах 20−27 лет. Мужчины этой категории, которые признаны пригодными к службе и не имеют причин для отсрочки, обязаны отслужить в рядах ВСУ.

Согласно президентскому указу от 2014 года, в зону проведения ООС призывников не отправляют.

Внедрение IBAN — международного номера банковского счета

В течение октября все украинские банки должны будут перевести счета своих клиентов на международный стандарт обозначения номера банковского счета — IBAN.

Это комбинация буквенных и цифровых символов, состоящая из 29 знаков, узнать которую можно в своем банке. Уже с 1 октября Госказначейство и Государственная налоговая служба Украины полностью перейдут на такое обозначение номера счетов.

Это означает, что именно номер IBAN отныне следует указывать, заполняя данные о реквизитах бюджетных счетов при уплате налогов. Переходной период длится до 1 ноября — с этой даты реквизиты всех без исключения банковских счетов будут состоять из тех самых 29 символов.

Последний месяц жетонов и бумажных билетов в Киеве

Октябрь — последний месяц, в течение которого в столице еще можно будет купить бумажный билет для проезда в наземном транспорте, а также жетон либо зеленую бесконтактную карту — для поездки в метрополитене.

С 1 ноября их продажу планируется прекратить. После этой даты в течение переходного периода еще можно будет пользоваться жетонам, однако приобрести киевляне смогут лишь электронный билет для оплаты проезда — либо же должны будут оформить «карточку киевлянина» для льготного проезда.