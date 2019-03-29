С 1 апреля 2019 года в 22 областях Украины начинается нерестовый запрет на вылов водных биоресурсов, сообщает Госагентство рыбного хозяйства.

Отмечается, что в Киевской области и Киеве запрет начнется с 29 марта, а в Закарпатской области он работает с 25 марта. Сроки запрета зависят от областей и водоемов. С подробной информацией можно ознакомиться в приказах соответствующих территориальных управлений.

Также с 1 апреля установлен запрет на вылов раков в Винницкой, Волынской, Донецкой, Житомирской, Кировоградской, Луганской, Полтавской, Сумской, Ривненской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях. На Запорожье запрет действует с 1 апреля на Днепровском водохранилище, а с 10 апреля – на Каховском. В Днепропетровской области – с 1 апреля на Днепровском и Каменском водохранилищах и с 10 апреля – на Каховском. В Одесской области - с 25 февраля. В Закарпатской области – с 25 марта на реках, притоках и озерах и с 1 апреля – на водохранилищах. В Ивано-Франковской, Николаевской и Киевской областях запрет продлен до 30 июня.

С 15 февраля по 30 апреля 2019 также запрещен любой вылов камбалы (глоссы) в северо-западной части Черного моря, причерноморских лиманах, Шаболатском лимане и на участке Сухого лимана, в пределах Овидиопольского района. Запрет установлен в целях сохранения численности этого вида водных биоресурсов во время нереста.

В соответствии с Правилами любительского и спортивного рыболовства, во время нереста разрешается только любительское рыболовство одной поплавочной или донной удочкой с одним крючком и спиннингом. Рыбачить можно с берега в пределах населенного пункта в разрешенных местах, за пределами нерестилищ (границы определены в приказах). Запрещается осуществление любого другого способа отлова, в том числе, с превышением разрешенной суточной нормы вылова – три килограмма. Запрещено передвижение плавучих средств (лодок), организация соревнований по рыболовству и проведения подводной охоты.

В Госрыбагентстве отметили, что во время нереста также запрещается проведение взрывных и других видов работ, добыча строительных материалов (добыча песчано-гравийной смеси, расчистку русел рек, дноуглубление, берегоукрепление и т.д.).

Нарушение правил рыболовства карается как наложением штрафов, так и привлечением к уголовной ответственности. Сумма штрафов согласно КоАП составляет от 34 до 680 грн. За незаконное занятие рыбным промыслом, причинившее существенный вред предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со ст. 249 УК. Штраф от 1700 до 3400 грн или ограничением свободы на срок до трех лет, с конфискацией орудий и средств промысла и всего добытого.

Сообщить о нарушении или получить дополнительную информацию о нерестовом запрете можно по телефону «горячей линии» Госрыбагентства: 0 (800) 50-52-50.

Справка: Основными предпосылками, которые дают «команду» к нересту, является температурный фактор, кислородный режим, наличие субстрата для откладывания половых продуктов и партнера.

Однако не вся рыба сразу идет на нерест. Первыми нерестуют щука и окунь (в марте). Далее в течение апреля в нерестовый процесс постепенно вовлекается большинство видов ихтиофауны. Последними откладывают икру карп, линь и сом (с середины-конца мая). По нересту, он бывает однократным, когда рыбы мечут икру в течение нескольких минут (щука, окунь, плотва и другие), или порционным, когда рыбы мечут икру отдельными порциями с интервалами от нескольких дней до 2-3 недель (линь, плоскирка, карась и другие).