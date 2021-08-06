Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменения в статью 21 Закона Украины «О лекарственных средствах» относительно запрета продажи лекарственных средств лицам, не достигшим четырнадцати лет (малолетним лицам)» № 1668-IX, который Верховная Рада приняла 15 июля этого года. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Документ имеет целью ограничить свободный доступ детей к лекарственным средствам, которые продаются в аптечных учреждениях, и таким образом предотвратить возможные несчастные случаи. Ведь препараты, которые аптеки должны отпускать только по рецепту, часто можно приобрести без его наличия.

Закон, который подписал глава государства, запрещает реализацию лекарств лицам, не достигшим 14-летнего возраста. Речь идет в том числе и о продаже через Интернет, а также доставку лекарств.

Если у лица, которое продает лекарства или осуществляет их доставку, возникли сомнения относительно возраста покупателя, оно должно требовать предъявления паспорта гражданина Украины или другого документа, подтверждающего его возраст. В случае отказа предоставить такой документ отпуск лекарственных средств этому лицу запрещается.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.