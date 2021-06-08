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Ограничение использования пластиковых пакетов будет способствовать тому, что в Украине станет расширяться производство пакетов биоразлагаемых.

Об этом рассказал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский в программе «Официальный разговор» телеканала Дом, передает Укринформ.

По словам министра, производители будут подстраивать мощности под новые условия, после чего изготовление экопакетов может существенно подешеветь.

«Допустим, себестоимость пакета из пластика где-то 5-15 копеек. Себестоимость биоразлагаемых пакетов на сегодня при таком не масс-маркете - около 60 копеек. На самом деле все очень быстро меняется. И себестоимость будет ниже при увеличении мощностей производства. А когда будет налажен замкнутый цикл производства - например, из кукурузного крахмала будут делать кукурузные гранулы, а из них потом пакеты - то эти два продукта сблизятся по цене», - отметил Абрамовский.

Напомним, Верховная Рада 1 июня приняла Закон «Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины» (№2051-1).

В частности, законом запрещается распространение на объектах розничной торговли, общественного питания и услуг сверхтонких, тонких, оксоразлагаемых пластиковых пакетов.

Установленный запрет не распространяется на биоразлагаемые пластиковые пакеты. Способность пластиковых пакетов к биоразложению определяется в соответствии с гармонизированными европейскими стандартами.

Запрет на распространение пластиковых пакетов начнет действовать с 1 января 2022 года.

Зеленский подписал закон 7 июня.
ForUm

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