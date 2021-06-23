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Служба безопасности Украины выявила масштабную коррупцию в подразделениях Государственного агентства рыбного хозяйства. По предварительным оценкам, преступные действия чиновников нанесли государству ущерб более чем 20 млн грн, сообщил пресс-центр ведомства.

Сотрудники СБУ обнаружили сразу несколько коррупционных механизмов. Все они «построены» на фиктивных договорах, которые заключали подчиненные Агентству предприятия.

Установлено, что соглашения существовали только на бумаге, а к их внедрению в жизнь никто не переходил. Среди прочего, СБУ установила такие факты с признаками фиктивности:

  • использование водоемов и их зарыбление;
  • строительство на территории Киевской области предприятия по выращиванию рыбных биоресурсов;
  • убыточная передача во фрахт судна «Таманский».

В рамках открытого уголовного производства правоохранители провели санкционированные обыски по местам осуществления преступной деятельности. Во время них изъяты документы, подтверждающие противоправный характер деятельности фигурантов.

Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении подозрения организаторам и соучастникам преступной деятельности.

Мероприятия по противодействию незаконным сделкам проводили сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ совместно со следователями ГСУ НПУ под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора.
ForUm

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